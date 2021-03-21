Такая страшная Голенька – Личное мнение

Если снимки Оленьки Бузовой хорошо отфотошопить, то на них можно увидеть довольно привлекательную женщину.



Фото: Соцсети

Не Синди Кроуфорд, конечно, и даже не Дженнифер Лопес, под которую так косолапо косит наша простодушная Голенька, но хотя бы женщину, которую можно пригласить на свидание.

Ну, ладно-ладно: не хлопайте крыльями. Вот вам фоточка, которая, в отличие от предыдущей, прекрасно иллюстрирует мои слова.



Фото: Соцсети

Однако так Бузова выглядит исключительно на фотографиях в собственном Инстаграме. В жизни её внешний вид лично у меня вызывает ассоциации с бутылкой крепкого алкоголя низкого качества.

Я считаю, что Оленька не должна сниматься в видео-роликах. Продюсеры, хватит издеваться над женщиной! Её удел — исключительно фотографии, которые можно обработать в фоторедакторе до полной неузнаваемости объекта.

Дива в голубой кофточке — это Оленька на вылизанной фоточке. Бабища в дутом пальто — тоже Бузова, но на скриншотах, которые я нащёлкала из её видео.



Фото: Соцсети

И это — далеко не единичный пример.



Фото: Соцсети

Не понимаю, почему до умных продюсеров Голеньки никак не дойдёт прописная истина: если вы хотите продать очередной дешёвый чай или прокладки, используя изображение Бузовой, это изображение нужно много, мучительно и долго — до слёз и истерики редактора — обрабатывать в фотошопе.

Ставить Оленьку перед камерой «как есть» и снимать видео можно только в одном случае: если вы хотите прорекламировать центр лечения алкоголизма или снять на бюджетные деньги ролик: «Скажи алкоголю нет!»

Ребят, вы от своей подопечной глупостью заразились? Зачем вы её такую страшную в видео пихаете?

Мне, правда, интересно.

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