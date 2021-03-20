Названа причина переноса пуска «Союза»

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20.03.2021, 23:48, Новости дня
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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«При предстартовых проверках разгонного блока «Фрегат», когда ракета еще не перешла на питание от бортовых батарей, произошел сбой в системе электропитания стартового комплекса», – сказал источник РИА «Новости».

По словам источника, причина переноса не связана с ракетой и космическими аппаратами.

В субботу стало известно о переносе запуска «Союза». Перед стартом был зафиксирован скачок напряжения, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Напомним, ракету для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. Источником вдохновения для новой окраски стал покрашенный в белый цвет макет ракеты «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.



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