В ХМАО сотрудницу полиции поймали нетрезвой за рулем

Патрульные в Ханты-Мансийском автономном округе остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая сотрудница полиции, ее ждет увольнение по отрицательным мотивам, сообщила руководитель отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольга Абмайкина.

«Семнадцатого марта сотрудники ДПС в Югорске остановили автомобиль, девушка за рулем имела явные признаки алкогольного опьянения, запахи сильные. Ее попросили пройти медосвидетельствование, она отказалась. А при составлении соответствующего протокола выяснилось, что она является сотрудницей УМВД по Югре», – цитирует РИА «Новости» Абмайкину.

По ее словам, сотрудница полиции находится в отпуске, проводится служебная проверка. «Это правонарушение автоматически влечет увольнение из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Сейчас она из отпуска выйдет, и будет решен этот вопрос», – добавили в пресс-службе.

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