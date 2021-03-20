Twitter проигнорировал угрозы убить французского министра

Французский министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа сообщила, что в Twitter ей поступали угрозы, но администрация соцсети бездействовала.

Шьяппа заявила, что «политическая активность не может быть оправданием для нападок в сети». Она пожаловалась на «волну киберпреследования, включающую угрозы смертью». Министр рассказала, что «направила жалобу и попросила Twitter действовать», но «Twitter бездействовал». В результате Шьяппа «сделала свой аккаунт приватным», ее публикации могут видеть только те пользователи, которые были на нее подписаны до закрытия профиля, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в стране за систематический отказ удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Ведомство направило свыше 28 тыс. требований об удалении ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.