 

Twitter проигнорировал угрозы убить французского министра

20.03.2021, 23:48, Новости дня
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Французский министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа сообщила, что в Twitter ей поступали угрозы, но администрация соцсети бездействовала.

Шьяппа заявила, что «политическая активность не может быть оправданием для нападок в сети». Она пожаловалась на «волну киберпреследования, включающую угрозы смертью». Министр рассказала, что «направила жалобу и попросила Twitter действовать», но «Twitter бездействовал». В результате Шьяппа «сделала свой аккаунт приватным», ее публикации могут видеть только те пользователи, которые были на нее подписаны до закрытия профиля, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в стране за систематический отказ удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Ведомство направило свыше 28 тыс. требований об удалении  ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.



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