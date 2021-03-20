“Не буду лукавить”: Айза Долматова откровенно рассказала о любовных отношениях

Популярная ведущая и инста-блогер Айза Долматова недавно интерактивно пообщалась со своими подписчиками в разделе Stories своего микроблога в Instagram. В ходе беседы знаменитость отдельно остановилась на теме своих любовных отношений.

Общение хозяйки аккаунта с посетителями микроблога проходило в рамке рубрики “Поболтаем?”. Айза Долматова ответила на несколько десятков вопросов подписчиков, среди которых было немало просьб поделиться информацией о детях и её нынешнем психологическом состоянии. Однако наибольшим образом фолловеров интересовало отношение звезды к такой популярной теме, как любовь. В частности, упомянутое чувство блогер сравнила с сильнейшим ударом тока, приводящим к замиранию всего в организме. “А еще, любить по настоящему, это принимать человека со всеми его тупыми шутками, со всеми взглядами на жизнь, но при этом остаться со своими”, – добавила она. Впрочем, далее красотка призналась, что вполне может прожить и без секса.



Отдельно Долматова остановилась на своих личных отношениях. Так, на вопрос фолловера о том, скольких мужчин она любила по настоящему, она упомянула, что таких случаев было всего два, назвав своими истинными возлюбленными популярных певцов Гуфа и Олега Майами. Стоит добавить, что отца её младшего сына Элвиса и экс-супруга звезды Дмитрия Анохина среди вышеперечисленных любимых людей не оказалось.

Источник: www.instagram.com