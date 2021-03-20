Собчак поругалась с «Дождем» из-за «скопинского маньяка»

Продюсер телеканала «Дождь» Анна Монгайт в соцсети опубликовала пост, в котором осудила повышенное внимание СМИ к «скопинскому маньяку» Виктору Мохову, сообщив, что телеведущая Ксения Собчак повезла его на могилу матери. Собчак резко ей ответила.

«Парадоксальным образом он вышел, как селебрити. Какое-то ток-шоу Первого сразу заплатило ему 2 миллиона, Ксения Собчак повезла его на могилу матери( боюсь задумываться, зачем), все хотели больше, больше жутких подробностей», – написала Монгайт на своей странице в Facebook (авторская орфография здесь и далее сохранена).

На публикацию отреагировала Собчак, отметив, что телеканал «Дождь» занял такую позицию потому, что не смог бы сделать интервью с Моховым. «Вы бы не могли взять с ним интервью. Он недоступен. И вам это известно. А Катя (пострадавшая от маньяка девушка – прим. ВЗГЛЯД) дает интервью всем. Поэтому вы вдруг заняли «этическую» позицию. Давайте так: найдите его, как журналисты, договоритесь об интервью, а потом откажитесь. А то мне нравится эта «этическая позиция» когда лицемерие перекрывает профессию», – отметила телеведущая.

В свою очередь в комментарии под постом Монгайт журналист Сергей Ерженков, работающий в команде Собчак, признался, что это он возил Мохова на могилу матери и в другие места. «И так бы сделал любой нормальный репортер, имевший к нему доступ. Странный у тебя пост. Продиктованный тем, что Мохов не дал вам интервью. Если бы дал, вы бы его ровно по тем же местам повезли», – написал Ерженков.

Он также обратил внимание на то, что Монгайт в своей публикации осудила журналистов, которые берут интервью у Мохова, однако не критикует общение СМИ с его жертвами.

Кроме того, Собчак подчеркнула, что не пыталась взять интервью у «скопинского маньяка». «Обожаю твои рассуждения об «Этической позиции». Наверное, трудно представить, но мы не хотели и не пытались взять интервью у Мохова. и не потому что мы не можем спродюсировать такого востребованного героя, а потому что не считаем это нужным. При этом мне очень интересно, кто же звонил от имени Дождя Мохову во время вашего интервью. Никто не признается. Разве что его тайный поклонник. Но если вы делаете фильм о психологии маньяков и распаде личности, то, конечно, без Мохова никак. Просто мне этот ракурс глубоко- неприятен и неинтересен», – написала Собчак.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Собчак якобы встречалась с Моховым в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области, а позже вместе со съемочной группой посетила дом «скопинского маньяка». После этих сообщений Собчак раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. В свою очередь Собчак опровергла сообщения об интервью со «скопинским маньяком» Виктором Моховым, уточнив, что встречалась со следователем Дмитрием Плоткиным, который 17 лет назад занимался этим делом.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.

Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.