Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»

Ряд компаний в Швеции выразил готовность начать производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают СМИ.

Кабмин Швеции поручил Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства. Глава отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем указал, что есть «вызовы», так как сейчас «производственные мощности не рассчитаны на такое производство». «Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину», – сказал он, пояснив, что «речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются».

Координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем сообщал о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах по данному вопросу. Однако какие именно шведские компании ведут переговоры с Россией, пока не известно, передает ТАСС со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Напомним, Российский Фонд прямых инвестиций в начале марта сообщил о запуске «процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)».