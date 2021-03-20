 

Порошенко сочли причастным к нападению радикалов на офис Зеленского

20.03.2021, 23:26, Новости дня
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Чем хуже ситуация, тем лучше для экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщил замглавы МВД страны Антон Геращенко, комментируя акцию радикалов в Киеве.

Геращенко отказался считать акцию «мирной», заявив, что разгром офиса президента – это провокация, заказчики которой «мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь». «После этого президента обвинили бы в том, что он не дает гражданам выражать свое мнение на мирных митингах, но мы не будем идти путем такой провокации», – приводит его слова hromadske со ссылкой на «Радио Свобода».

Замглавы МВД заверил, что правоохранители могут обеспечить общественный порядок. Он также считает, что большинство участников акции – «честные люди, которые спокойно себя ведут», но есть «несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео», они понесут «ответственность за хулиганские действия, за порчу государственного имущества, за разбитое стекло».

Его спросили, кто является заказчиком провокаций. Геращенко заявил, что «заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко». «Это мое личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко», – сказал он.



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