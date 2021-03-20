 

Евросоюз призвал власти России расследовать сообщения о внесудебных казнях в Чечне

20.03.2021, 22:54, Разное
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…и прекратить нападки на «Новую газету».

Внешнеполитическая служба Европейского союза призвала правительство РФ предпринять меры по расследованию внесудебных казней в Чеченской Республике, доказательства которых изложены в публикациях автора «Новой газеты» Елены Милашиной. Об этом говорится в заявлении официального представителя европейской дипломатии Набилы Массрали.

В ЕС также ожидают, что власти РФ остановят «клеветническую кампанию» против «Новой газеты».

«Газета подверглась неприемлемым словесным нападкам, стала объектом клеветнической кампании и запугивания со стороны чеченских властей.

Европейский союз ожидает, что российские власти положат конец этим атакам и расследуют факты, изложенные в статье [Елены Милашиной]», — говорится в заявлении.

Чиновники указали, что причастные к казням в Чечне должны быть привлечены к ответственности.

Европейские дипломаты также отметили, что РФ обязана в соответствии с международными и внутригосударственными правовыми нормами обеспечить безопасные условия для работы журналистов.

Кроме того, члены московского ПЭН-центра и ассоциации «Свободное слово» обратились к Следственному комитету РФ, Генпрокуратуре и МВД с призывом пресечь угрозы в адрес журналистов «Новой газеты» и привлечь к ответственности виновных в преследованиях.

Ранее сотрудники чеченского полка полиции им. Ахмата Кадрова попросили Владимира Путина «пресечь попытки оскорбления полка со стороны "Новой газеты"» и намекнули, что «один из них» может «взять на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбления». Такую реакцию повлекли расследования Елены Милашиной о внесудебных казнях в регионе — «Казнь после смерти» и «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» (18+).

Министр печати Чеченской Республики, спикер парламента ЧР, неизвестные жители Грозного, собранные на митинг в центре города, и Рамзан Кадыров также обратились к федеральным властям с просьбой «закрыть» издание. Кадыров в своем заявлении утверждал, что журналисты «Новой газеты» якобы являются «агентами западных спецслужб».

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кадыров и полицейские полка им. Кадырова обратились в Кремль «не по адресу» и посоветовал идти в суд, если у жителей и властей республики есть претензии к публикациям газеты. Он также подчеркнул, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам».

15 марта, «Новая газета» опубликовала показания экс-старшего сержанта полка полиции им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР Гезмахмаева. Он рассказал, что в 2016-2017 годах лично участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили вне суда, и охранял их в подвале спортзала полка имени Кадырова. Гезмахмаев называет имена нескольких задержанных и обстоятельства пыток. Впервые о массовых задержаниях и внесудебных расправах свидетельствует чеченский полицейский, который сам исполнял незаконные приказы. После публикации полиция задержала родственников Гезмахмаева и потребовала от них сообщить, где сейчас находятся мать, брат и сестра Гезмахмаева, а также добиться от экс-силовика «покаяния» за передачу сведений «Новой газете».

Источник: Новая газета



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