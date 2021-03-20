Решение о работе транспорта в Киеве примут 22 марта – КГГА

Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве, который отнесли к “красной” карантинной зоне, будет принято в понедельник, 22 марта. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

“Позиция города в этом вопросе четкая – общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе”, – отметил он.

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/3782791725120006

20 марта было принято решение отнести Киев в “красную” зону эпидемической опасности. Решение вступит в силу 23 марта.

Вместе с тем в украинской столице уже с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения “красной” зоны, которые ввели местные власти. “Киевпастранс” 18 марта сообщал, что транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью в 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили более 1,5 млн случаев коронавируса, умерло 29,8 тыс. человек, почти 1,3 млн заболевших выздоровело.

20 марта Минздрав обновил карантинное зонирование. К “красной” зоне относятся Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

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