 

Решение о работе транспорта в Киеве примут 22 марта – КГГА

20.03.2021, 22:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве, который отнесли к “красной” карантинной зоне, будет принято в понедельник, 22 марта. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

“Позиция города в этом вопросе четкая – общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе”, – отметил он.

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/3782791725120006

20 марта было принято решение отнести Киев в “красную” зону эпидемической опасности. Решение вступит в силу 23 марта.

Вместе с тем в украинской столице уже с 20 марта действуют усиленные карантинные ограничения “красной” зоны, которые ввели местные власти. “Киевпастранс” 18 марта сообщал, что транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью в 50%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили более 1,5 млн случаев коронавируса, умерло 29,8 тыс. человек, почти 1,3 млн заболевших выздоровело.

20 марта Минздрав обновил карантинное зонирование. К “красной” зоне относятся Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / В Николаевской области мужчина изнасиловал трех дочерей своей сожительницы – полиция

25.06 / Лiга.net – МИД Украины назвал парады в Крыму и Донбассе «циничной провокацией»

17.02 / В Венгрии с погоней задержали украинца, который снес грузовиком бетонный столб – СМИ

13.10 / Названа истинная причина ухода Жванецкого со сцены

13.07 / Путин подписал закон о жилье для родных погибших военнослужащих

17.08 / Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

08.09 / Обычные инфекции могут провоцировать болезнь Альцгеймера

01.01 / Вернувшимся из Сирии украинцам помогут с адаптацией к обычной жизни – МИД

04.03 / Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов Instagram

08.02 / Продажи новых автомобилей Haval в РФ увеличились на 28% в январе 2021 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска