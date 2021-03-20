Климкин: Происходящее сегодня на Донбассе – это чистый сюр

Украине стоит рассчитывать только на себя в случае открытой войны с Россией. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 20 марта.

“Будут ли нам помогать наши друзья и партнеры в случае широкомасштабного наступления России? Может, это прозвучит для кого-то в определенной степени тревожно, но я считаю, что помогать нам будут, если мы будем бороться за себя сами. Не нужно рассчитывать на [президента США Джо] Байдена, как раньше на дядю Сэма. Самим нужно бороться, и тогда тебе всегда помогут”, – сказал дипломат.

Он задался вопросом, борется ли Украина сейчас.

“У нас нет системности, у нас нет стратегии, у нас нет видения. То, что происходит сегодня на Донбассе, – это чистый сюр. Когда немцы и французы готовят какие-то предложения, мы о них знаем или не знаем, но начинаем их комментировать, они переданы / не переданы, что в них есть и чего нет, то это убивает всякое доверие, что мы можем вообще что-то делать во внешней политике”, – считает Климкин.

Дипломат подчеркнул, что видения, системности и стратегии со стороны украинских властей он не видит, несмотря на то, что “на Донбассе ежедневно гибнут наши ребята”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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