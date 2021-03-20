Во Львовской области критически не хватает врачей и других медработников – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Facebook 20 марта заявил, что в области критически не хватает медперсонала.

Садовый подчеркнул, что ежедневно во Львовской области госпитализируют 250–300 пациентов с COVID-19, а за последние сутки в больницы поступило рекордное количество – 338 человек.

“Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем койкам… Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей”, – написал он.

Он призвал всех желающих, кто имеет медицинское образование, помочь в борьбе с эпидемией: сделать это можно позвонив на горячую линию города 1580 или заполнив соответствующую форму по ссылке.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/309467150541395

С 19 марта во Львове из-за ухудшения ситуации с эпидемией ввели жесткий локдаун, который продлится до 28 марта.

За последние сутки во Львовской области подтвердили 1180 случаев болезни, из них 556 – во Львове. Всего с начала эпидемии заболели более 92 тыс. человек, из них 74 тыс. выздоровели, а 2474 – умерли, сообщает пресс-служба горсовета.

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 1,5 млн случаев болезни, 1,3 млн человек выздоровели, 29,7 тыс. – умерли.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

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