Геращенко: План провокаторов по кровопролитию в центре Киева был сорван

План провокаторов по кровопролитие в центре Киева был сорван!

То что сейчас творилось возле Офиса президента – это был не мирный митинг, а вакханалия грубого, заказного насилия.

Заказчики сегодняшней провокации на улице Банковой мечтали о том, чтобы в ответ на побитые стекла, на раскрашивание стен оскорбительными надписями выйдут сотни полицейских и начнут с применением силы задерживать провокаторов, а те в ответ начнут еще большее кровопролитие.

Но разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов.

Разбитое стекло, таблички на Офисе президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты.

А лица, которые нарушили закон, крушили государственное имущество, за которое, кстати, были уплачены средства налогоплательщиков, будут привлечены к ответственности и возместят нанесенный ущерб через суд.

Все они зафиксированы как полицейскими камерами, так и камерами СМИ.

Поэтому никто не избежит ответственности!

Главное, что сегодня не пролилась кровь и остались целыми кости, головы и суставы как провокаторов, так и правоохранителей.

Поверьте, не было никаких проблем оцепить здание ОП сотням правоохранителей, которые ждали рядом, и не дать наделать всего того вреда стенам, окнам и табличкам.

Но тогда бы заказчики провокации достигли своей цели – кровопролития под видеокамеры с последующими призывами к свержению законно избранной власти.

Все будет хорошо!

Жаль только, что сегодня будет радоваться и потешаться с наших “горе-патриотов” российская пропаганда – Киселев, Соловьев и другие подонки.

Но это уже другая история.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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