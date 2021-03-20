“Мириться с ним?”: Яна Кошкина в пикантном наряде потроллила бывшего возлюбленного

Популярная актриса Яна Кошкина разместила на своей странице в Instagram весьма пикантную публикацию, посвященную бывшему бойфренду. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном фотоснимке красотка предстала на фоне шикарно убранной комнаты облаченной в полупрозрачный халат с зелеными оторочками и высокие ботфорты из крокодиловой кожи. Главным же элементом наряда Яны Кошкиной стало одеяние на все тело, выполненное из бежевой сетки, удачно подчеркивающее стройную фигуру и ноги телезвезды. “Не буду кривить душой, фото посвящаю бывшему! Вот думаю: 10 лет типо вместе… Мириться с ним, или пришло время обратить внимание на других мужчин?” – с таким вопросом обратилась к фолловерам хозяйка аккаунта.



Стоит отметить, что комментарии подписчиков разделились по двум направлениям. В частности, одни из посетителей микроблога принялись давать разные советы актрисе в вопросе дальнейших взаимоотношений с бывшим возлюбленным. Другие же поклонники предпочли выразить свой восторг стройным телом любимицы. Впрочем, несколько комментариев оказались хейтерскими – их авторы упрекнули Кошкину в нескромности, и даже поинтересовались, надела ли она под пикантную “сетку” нижнее белье. За несколько часов публикация набрала более 25 тысяч “лайков”.