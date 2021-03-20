Мнение: О трёх невероятных фактах про Москву и москвичей

По общему мнению, #Москва считается городом богатым, а москвичи – зажиточными. Что составляет предмет зависти у 86% россиян, полагающих подобное счастье совершенно незаслуженным.

Однако суровая правда жизни состоит в том, что эти 86% – ошибаются.

Потому что на самом деле…

Факт первый. Почти у половины работающих москвичей зарплаты – не выше среднего по России уровня. А высокая средняя заработная плата в столице формируется за счёт 0,8% жителей города, получающих в месяц от 500 тыс. руб. и выше, вплоть до сотен миллионов. То есть, основная масса горожан ничем не отличается от остальной России по доходам. Притом что стоимость жизни в Москве и #цены заметно выше, чем в большинстве российских городов.

Факт второй. Хотя номинально Москва находится в тройке регионов-лидеров по оплате труда, средняя московская #пенсия даже не входит в Топ-15 по размеру в России. Кстати, по этому показателю #столица уступает даже Санкт-Петербургу. А по отношению средней #пенсии к средней зарплате Москва занимает последнее место в России.

Факт третий. Почти половина московских пенсионеров, 48% живут в среднем беднее своих ровесников из регионов России. Так как их пенсия ниже среднероссийской. А у каждого 20-го она ниже в два и более раз.

При этом Москва в целом перечисляет в общий пенсионный котёл намного больше, чем любой другой регион России. А самые высокие в стране средние пенсии с точки зрения регионального разреза получаются там, где есть северные надбавки (см. диаграмму из предыдущего пункта).

Ну и чему тут завидовать у москвичей-то?

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