Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни, сообщила гендиректор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.

«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нем говорится, что «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», – цитирует ТАСС Игнатенко.

«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», – говорится также в письме. В соответствии с последней волей покойного, прах будет захоронен в России.

Нестеренко родился в Москве, в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 1965-м – Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год – солист Большого театра.

Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Спел более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.