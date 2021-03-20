Студентам из ряда стран разрешили вернуться на учебу в Россию

На учебу в Россию могут вернуться иностранные студенты из эпидемиологически благополучных государств, информирует Минобрнауки.

Вернуться для продолжения обучения разрешили «студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов» из стран, эпидемиологическую обстановку в которых Роспотребнадзор счел безопасной. Сейчас в список таких государств входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония, передает ТАСС.

Университеты будут информировать учащихся о том, какие государства включены в список, в том числе через личные кабинеты на сайтах вузов и официальные страницы в соцсетях. При этом студенты должны будут как минимум за 10 дней по электронной почте сообщить вузу дату въезда в Россию. Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию учащиеся должны сделать тест на COVID-19, а в течение двух дней после пересечения границы – повторный тест уже в России. Пока не получены результаты, учащиеся должны находиться на самоизоляции, обучаясь в онлайн-формате. Студентам по электронной почте вышлют пошаговую инструкцию о том, что делать до приезда в Россию и в первые недели после приезда, также инструкцию разместят в соцсетях.

Напомним, студентам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля в Москве. В январе глава российского государства Владимир Путин заверил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавирусной инфекции. Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета.