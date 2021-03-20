 

Националисты написали «лох» на офисе Зеленского в Киеве

20.03.2021, 22:36, Новости дня
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Украинский журналист и телеведущий Богдан Аминов выразил возмущение вандализмом в отношении офиса президента Украины в Киеве со стороны участников акции в поддержку националиста Сергея Стерненко.

Аминов опубликовал в Facebook снимки задания. Стены и двери офиса президента покрывают надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. По мнению Аминова, «те, кто это сделал, не имеют ни малейшего уважения к государственности Украины». Он отметил, что президентом может оказаться как «успешный реформатор», так и «горе-популист», но «само задание без фамилий – это один из институтов государства», который должен быть «неприкосновенен». «Есть претензии к Зеленскому – высказывайте Зеленскому. Но причем здесь государственный институт?» – сообщил он, назвав поведение радикалов «племенным варварством».



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