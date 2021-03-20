Мнение: Золотоносная курица, Жабзилла и мыши-жирафы

1. Почему одни страны богатые, а другие бедные? Одна из важнейших причин в том, что первые всячески берегут и размножают куриц, приносящих им золотые яйца, а вторые, напротив, их режут и раскулачивают. Профессор экономики Александр Скоробогатов пишет об этой весьма очевидной, но увы, крайне распространённой ошибке:

https://skorobogatov.livejournal.com/68731.html

В 1890 г. в США средняя продолжительность рабочей недели составляла ок. 60 часов, а к 2007 г. американцы стали работать в среднем меньше 40 часов в неделю. При этом реальная зарплата в ценах 2007 г. выросла в разы. Иными словами, работают теперь меньше, а живут лучше.

Этот парадокс хорошо объясняется моделью экономического роста, которую я на днях излагал применительно к Китаю. Для высоких заработков требуется не только (и даже не столько) много часов работы, но и высокая производительность труда. Последняя же определяется тем, какие мы используем технологии и инструменты. Для обретения доступа к продвинутым инструментам, воплощающим последние достижения прогресса, требуются инвестиции, а значит, чтобы зарабатывать больше завтра, требуется пожертвовать частью своего скудного заработка сегодня.

Страны, вставшие на путь индустриального развития, вырвались из нищеты, не потому что стали больше работать, а потому что изменили подход к труду, уделив внимание таким вопросам как, что нужно делать и как нужно делать. Вместо того чтобы просто продолжать вековую традицию лишь сеять рис, задумались о производстве чего-то более востребованного отечественным и иностранным потребителем, и вместо того чтобы делать это в кустарных условиях, стали размещать у себя современные фабрики. И то, и другое требует усилий и времени, которые приходится отвлекать от традиционного хозяйства, из-за чего доступная сегодня порция риса бывает и меньше. Зато завтрашняя порция увеличивается, и не только риса.

Ойген фон Бем-Баверк рассматривал сегодняшние усилия, обеспечивающие увеличение дохода в будущем, как характеристику “окольности” методов производства. Чем “окольнее” метод, тем больше жертва сегодня, но больше выигрыш завтра.

Все разбогатевшие или богатеющие страны шли или идут этим “окольным” путем к процветанию, а те страны или даже континенты, которые до сих пор предпочитают идти “прямым” путем, так никуда и не пришли. Африка остается нищей именно потому, что неизменно игнорирует “окольные” пути. Они включают инвестиции не только в создание инфраструктуры и современных предприятий, но и в формирование атмосферы доверия и благоприятной деловой среды. А о какой деловой среде может идти речь, если, скажем, власти ЮАР вынуждают наиболее эффективных собственников бежать из страны? Это как раз яркий пример “прямого” пути к богатству, когда ради немедленного получения чего-то ты режешь курицу, несущую золотые яйца. <…>

Это проливает свет и на последствия многократно опробованных методов осчастливливания всех по типу “отнять и поделить”. Тот, кто идет к своему счастью “прямым путем”, получит дополнительные ресурсы, чтобы прожечь их сегодня, а у того, кто склонен выбирать “окольные пути”, эти ресурсы будут отняты, а с ними и мотивация что-то менять к лучшему. Когда таким образом все курицы, несущие золотые яйца, будут съедены или переведены в разряд обычных, все равно, придется чем-то жертвовать, чтобы выбраться из ямы, только жертвы эти будут куда более болезненными.

2. Переезжать в экзотические страны небезопасно. Особенно, если у вас есть домашние животные:

https://lenta.ru/news/2021/03/15/toad/

Жительница австралийского города Дарвин нашла у себя в саду гигантскую ядовитую жабу ага размером с обеденную тарелку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Днем в понедельник, 8 марта, Клоди Роу (Claudee Rowe) обнаружила у себя в саду гигантскую жабу. Женщина пояснила, что из-за влажной погоды жабы ага перебираются в сады ничего не подозревающих местных жителей.

«Это была самая толстая жаба, которую я когда-либо видела. Она была огромна, размером с обеденную тарелку», — подчеркнула она. Австралийка уточнила, что земноводное пряталось под батутом. Она назвала земноводное Жабзиллой (Toadzilla).

Ранее Роу лишилась своего померанского шпица после того, как собака лизнула такую же жабу. Теперь австралийка боится за свою новую собаку — мальтийскую болонку. Из-за жаб ей и ее возлюбленному приходится держать питомца в доме.

Женщина пояснила, что собаки часто воспринимают жаб как игрушки, и это часто заканчивается плачевно для домашних животных.

Жабы ага обитают в Квинсленде, на Северной Территории и в Западной Австралии. Их кожа ядовита, из-за чего жабы представляют угрозу для других животных.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Вустершир ужа, пойманного собакой, стошнило жабой. Все трое остались живы.

3. Возможно, препарирование жирафов, которым столь славятся датчане, всё-таки принесёт человечеству какую-то пользу:

https://nplus1.ru/news/2021/03/19/giraffe-gene

Биологи из Китая, Дании и Норвегии выявили около пятисот генов, которые позволяют жирафам решать физиологические проблемы, связанные с высоким ростом. Оказалось, что наиболее сильному отбору подвергся ген FGFRL1: эксперименты с мышами показали, что семь мутаций в нем обеспечивают защиту от гипертонии и связанных с ней повреждений внутренних органов, а также повышают прочность костей. Кроме того, изменения в других генах позволяют жирафам меньше спать и лучше видеть, а вот от хорошего обоняния этим травоядным пришлось отказаться. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Science Advances.

Исследователи предположили, что мутации в FGFRL1 жирафов связаны с работой сердечно-сосудистой системы (в частности, защитой органов от высокого давления) и формированием скелета. Чтобы проверить эту идею, они с помощью генного редактирования внесли аналогичные мутации в соответствующий ген лабораторных мышей. Затем отредактированным мышам и мышам дикого типа в течение 28 дней вводили ангиотензин II, который повышает давление за счет сужения сосудов и увеличения задержки натрия в организме. В результате у грызунов из контрольной группы развилась гипертония: их артериальное давление повысилось до примерно 160 на 95 миллиметров ртутного столба. А вот у их сородичей с геном жирафа давление осталось таким же, как до введения ангиотензина — около 125 на 80 миллиметров ртутного столба. <…>

Более того, у отредактированных мышей по сравнению с диким типом наблюдалось значительно меньше признаков фиброза сердца и почек. Функции сердца у них также не нарушались. Таким образом, характерные для жирафов мутации в гене FGFRL1 действительно обеспечивают защиту от гипертонии и ее негативных последствий. Цю и его коллеги предполагают, что данный ген может стать мишенью для лечения и профилактики гипертонии у людей — однако пока это исключительно теоретическая возможность.

Сердечные заболевания — это одна из наиболее распространённых в мире и в России причин смертности. Если бы проблему можно было решить с помощью простой «жирафьей» прививки, полагаю, многие бы с радостью согласились на жирафизацию.