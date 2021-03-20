 

Мнение: Пингвин умный, искушённый и матёрый (Ответ Горькому)

20.03.2021, 22:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автор: Ирина Вакуленко (источник)

"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах" –
Потому что пингвин умный, искушённый и матёрый,
И, поднаторев изрядно в ежедневной битве жизни,
Знает он не понаслышке, что такое буревестник:
Этот злой, клювастый гопник, первый падальщик на море,
Жрёт останки ластоногих здоровенными кусками,
Экскременты и отходы с кораблей рыболовецких.
Разоряя птичьи гнёзда, пожирает птичьи яйца,
Птиц помельче эта сволочь топит, а затем сжирает.
Он всегда, везде и всюду что-то жрёт без всякой меры,
Потому что чувство меры в буревестников не вшито.
Неразборчивостью вкупе с беспримерным аппетитом
И сноровкой что угодно упороть, по шву не треснув,
Он внушил священный ужас даже диким китобоям –
Те его чистосердечно именуют костоломом.
И, как правило, в полёте, от физической нагрузки
Сожранное вышибает буревестниково днище.
Берегись, кто не упрятал тело чистое в утёсах!
Не отмоешься за сутки, будь ты сам премудрый пингвин,
В толще вод морских летящий, чёрной молнии подобный.

Источник: Шакко



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / “Кидаю в нее нектарин” – Муж Ксении Бородиной рассказал, как мирится с ведущей

19.01 / СМИ сообщили о рождении ребенка Юлии Началовой после смерти певицы

01.12 / Гороскоп на декабрь 2020 года

07.02 / Ученые определили факторы, влияющие на частоту интимных отношений

18.12 / Затяжной политический кризис на Украине приведет к ее развалу – эксперт

27.08 / Где прячется чупакабра из Пуэрто-Рико?

24.02 / Ученые из Германии оценили опасность при повторном кипячении воды

01.08 / Мнение: Чего ждать от августа 2020 года?

24.12 / Наступает год исполнения пророчества «Короля мира»?

24.09 / Американцы нашли скрытый смысл в выступлении Путина в ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска