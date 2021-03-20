Мнение: Пингвин умный, искушённый и матёрый (Ответ Горькому)

Автор: Ирина Вакуленко (источник)

"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах" –

Потому что пингвин умный, искушённый и матёрый,

И, поднаторев изрядно в ежедневной битве жизни,

Знает он не понаслышке, что такое буревестник:

Этот злой, клювастый гопник, первый падальщик на море,

Жрёт останки ластоногих здоровенными кусками,

Экскременты и отходы с кораблей рыболовецких.

Разоряя птичьи гнёзда, пожирает птичьи яйца,

Птиц помельче эта сволочь топит, а затем сжирает.

Он всегда, везде и всюду что-то жрёт без всякой меры,

Потому что чувство меры в буревестников не вшито.

Неразборчивостью вкупе с беспримерным аппетитом

И сноровкой что угодно упороть, по шву не треснув,

Он внушил священный ужас даже диким китобоям –

Те его чистосердечно именуют костоломом.

И, как правило, в полёте, от физической нагрузки

Сожранное вышибает буревестниково днище.

Берегись, кто не упрятал тело чистое в утёсах!

Не отмоешься за сутки, будь ты сам премудрый пингвин,

В толще вод морских летящий, чёрной молнии подобный.