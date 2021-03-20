Мнение: Пингвин умный, искушённый и матёрый (Ответ Горькому)
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Автор: Ирина Вакуленко (источник)
"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах" –
Потому что пингвин умный, искушённый и матёрый,
И, поднаторев изрядно в ежедневной битве жизни,
Знает он не понаслышке, что такое буревестник:
Этот злой, клювастый гопник, первый падальщик на море,
Жрёт останки ластоногих здоровенными кусками,
Экскременты и отходы с кораблей рыболовецких.
Разоряя птичьи гнёзда, пожирает птичьи яйца,
Птиц помельче эта сволочь топит, а затем сжирает.
Он всегда, везде и всюду что-то жрёт без всякой меры,
Потому что чувство меры в буревестников не вшито.
Неразборчивостью вкупе с беспримерным аппетитом
И сноровкой что угодно упороть, по шву не треснув,
Он внушил священный ужас даже диким китобоям –
Те его чистосердечно именуют костоломом.
И, как правило, в полёте, от физической нагрузки
Сожранное вышибает буревестниково днище.
Берегись, кто не упрятал тело чистое в утёсах!
Не отмоешься за сутки, будь ты сам премудрый пингвин,
В толще вод морских летящий, чёрной молнии подобный.
Источник: Шакко
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