Сторонники Стерненко забросали ОП файерами, разрисовали краской и разбили окна

Возле здания Офиса президента Украины 20 марта проходит митинг сторонников одесского активиста Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам тюрьмы. Организаторы акции приурочили ее ко дню рождения активиста – сегодня ему исполняется 26.

Сторонники активиста требуют освободить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Также они требуют отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2972514366358226

Как отмечает НВ, митингующие пришли на акцию с табличками “Свободу Стерненко”, “Сегодня его, а завтра всех нас”, “Мы не боимся” и другими.

Фото: nv.ua

Участники акции протеста разрисовали здание ОП краской и подожгли табличку с надписью “Президент Украины”, фото опубликовал в Facebook блогер Антон Ходза и журналист Сергей Руденко.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10214366527636892

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/4017288024960328

На снимке, опубликованном журналисткой и блогером Аленой Яхно, видно, что разбиты стекла в дверях Офиса президента. НВ сообщало, что митингующие забрасывали файеры внутрь здания.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5267948189944350&id=100001876624737

Издание НВ в Twitter сообщило, что участники акции под ОП зажгли файеры и бросают шумовые гранаты.

Прихильники Сергія Стерненка під Офісом президента запалили фаєри та кидають шумові гранати pic.twitter.com/DvhgDgWQ0q

— НВ (@tweetsNV) March 20, 2021

Telegram-канал “Самозахист” сообщал, что между сторонниками Стерненко и полицией начались стычки.

Также участники акции запустили под зданием ОП фейерверки, видео публикует Telegram-канал “Самозахист”.

Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После решения суда и взятия Стерненко под стражу в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. После этого прошло еще несколько митингов в поддержку активиста.

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