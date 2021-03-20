В США на вечеринке произошла стрельба, есть погибший

В ночь на 20 марта на вечеринке в ночном клубе Pryme американского города Даллас (штат Техас) произошла стрельба, ранения получили восемь человек. Об этом проинформировала местная полиция.

“Подозреваемый в шляпе и куртке с неизвестной надписью на спине вступил в словесную перепалку с другим посетителем клуба. Свидетель с логотипом Polo на спине куртки попытался прервать спор. Затем подозреваемый достал огнестрельное оружие и начал стрелять в клубе”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что стрельба велась из пистолета.

Восемь пострадавших были госпитализированы, одна из них – 21-летняя латиноамериканка – от полученных травм скончалась.

Мотивы стрельбы пока точно не выяснены, подозреваемые не задержаны.

Полиция опубликовала изображения с возможными подозреваемыми, попросив помочь с их поисками.

За помощь в расследовании правоохранители пообещали вознаграждение в $5 тыс.

Фото: dpdbeat.com

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