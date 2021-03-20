Генсек Совета Европы считает выход Турции из Стамбульской конвенции “ужасной новостью”

20 марта генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прокомментировала выход Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, известной как Стамбульская конвенция.

Ее реакция опубликована на сайте Совета Европы.

“Объявление Турции о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о насилии в отношении женщин – ужасная новость. Стамбульская конвенция охватывает 34 европейские страны и считается золотым стандартом в международных усилиях по защите женщин и девочек от насилия, с которым они ежедневно сталкиваются в наших обществах”, – говорится в заявлении генсека.

Пейчинович-Бурич считает действия Анкары “огромным препятствием для этих усилий”.

“Прискорбно, что это ставит под угрозу защиту женщин в Турции, по всей Европе и за ее пределами”, – подчеркнула генсек Совета Европы.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

О выходе из Стамбульской конвенции Турция объявила 20 марта.

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