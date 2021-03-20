“Культурный слой”: Китайские ученые сообщили о новом крупном археологическом открытии

Китайские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили территорию близ местечка Саньсиндуй, находящегося в провинции Сычуань на южном берегу реки Янцзы. По словам археологов, они обнаружили ряд новых культурных объектов, проливающих свет на происхождение китайской нации.

Учеными были подняты на поверхность немало артефактов, отличающихся изяществом и тонкостью обработки, при этом многие раритеты изготовлены из слоновой кости и нефрита. Также достоянием археологов стали остатки шелковых тканей, немало бронзовых фигурок людей и растительности, масок из бронзы и золота, а также обуглившиеся образцы культурных растений и рисовых зерен. “Мы сумели обнаружить культурный слой в ямах 3, 4 и 5. Также многочисленные артефакты были найдены на участке номер 3. В седьмом и восьмом секторах работы по расчистке только начались. Однако, судя по количеству снятого грунта, мы приближаемся к слою залегания предметов”, – рассказал один из лидеров исследовательской группы Лей Ю.

Впрочем, новые находки являются лишь расширением общего поля изысканий, ведь в 1986 году на данной территории уже были осуществлены некоторые открытия – таковыми явились две ритуальные ямы с предметами, датируемыми эпохой позднего неолита, которые были пожертвованы местным населением божествам. В новом же исследовании на площади до двух десятков квадратных метров было обнаружено еще шесть подобных ям.

Источник: bigasia.ru