Испанские ученые оспорили гипотезу о существовании “суперпродуктов”

Испанские исследователи на страницах одного из зарубежных изданий озвучили свое отношение к теории о существовании так называемых “суперпродуктов”. По словам исследователей, озвученный термин является лишь ловким маркетинговым ходом производителей продовольственных товаров.

В частности, предприятия и фирмы, выпускающие продукты питания, уже давно прибегают к такому наименованию, называя им некоторые продовольственные товары, которые обладают насыщенным содержанием полезных компонентов в виде витаминов, минералов и биоактивных веществ. В свою очередь ученые, представляющие Университет Овьедо (Испания), оспорили факт существования таких максимально полезных продуктов, напомнив, к слову, что термин не признан ни одной официальной организацией, в том числе – Европейским агентством по безопасности продуктов. Единственным же условным “суперпродуктом” испанские специалисты назвали материнское молоко.

Ученые признали, что ряд составляющих пищевого рациона действительно могут обладать очень большой полезностью, и привели в пример капусту. Так, ряд сортов кудрявой и листовой капусты весьма насыщены по сравнению с другими крестоцветными кальцием, фолиевой кислотой, рибофлавином и витаминами С, К и А. Однако даже наличие таких обширных полезных свойств не дает основания называть какой-либо из компонентов рациона питания “суперпродуктом”. Комментарии ученых были опубликованы в издании The Conversation.

Источник: ria.ru