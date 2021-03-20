 

Испанские ученые оспорили гипотезу о существовании “суперпродуктов”

20.03.2021, 21:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Испанские исследователи на страницах одного из зарубежных изданий озвучили свое отношение к теории о существовании так называемых “суперпродуктов”. По словам исследователей, озвученный термин является лишь ловким маркетинговым ходом производителей продовольственных товаров.
В частности, предприятия и фирмы, выпускающие продукты питания, уже давно прибегают к такому наименованию, называя им некоторые продовольственные товары, которые обладают насыщенным содержанием полезных компонентов в виде витаминов, минералов и биоактивных веществ. В свою очередь ученые, представляющие Университет Овьедо (Испания), оспорили факт существования таких максимально полезных продуктов, напомнив, к слову, что термин не признан ни одной официальной организацией, в том числе – Европейским агентством по безопасности продуктов. Единственным же условным “суперпродуктом” испанские специалисты назвали материнское молоко.

Ученые признали, что ряд составляющих пищевого рациона действительно могут обладать очень большой полезностью, и привели в пример капусту. Так, ряд сортов кудрявой и листовой капусты весьма насыщены по сравнению с другими крестоцветными кальцием, фолиевой кислотой, рибофлавином и витаминами С, К и А. Однако даже наличие таких обширных полезных свойств не дает основания называть какой-либо из компонентов рациона питания “суперпродуктом”. Комментарии ученых были опубликованы в издании The Conversation.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / В Нальчике учитель устроил стрельбу в школе после конфликта с восьмиклассником

24.06 / Анне Михалковой выплатили месячное пособие на ребенка

24.07 / Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как определить у себя ожирение

20.03 / Китайский эксперт назвал предполагаемые сроки истощения главных природных ископаемых

28.08 / Мнение: Дорогие советские авиабилеты, польза от строительства ВСМ и как Амазон зарабатывает деньги

30.11 / В РФ обвинили ФРГ в нарушении Конвенции ОЗХО из-за отказа сотрудничать по Навальному

20.08 / Ученые обнаружили следы внушительного количества осадков на Марсе

14.12 / Остроумова о Гафте: «Муж продержался довольно долго после инсульта»

20.09 / Мнение: О невосполнимой утрате Кремля

11.11 / Ежедневные траты россиян резко подскочили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybi[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска