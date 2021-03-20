 

Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго

20.03.2021, 21:52, Разное
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Евгений Лукьянов стал уже третьим за последние три года послом в Белоруссии. В 2018-2019 годах эту должность занимал Михаил Бабич, который был для белорусских властей слишком резким и неудобным. На смену ему пришёл Дмитрий Мезенцев, задачей которого, по мнению наблюдающих за процессом, было “смягчение” отношений. Теперь позиция Кремля в отношении Минска вновь поменялась.

По мнению политолога Александра Класковского, на это повлияло непризнание Западом легитимности Александра Лукашенко, что отрезало ему путь к налаживанию отношений с Евросоюзом и США. После этого белорусский режим стал гораздо более зависимым от России.

Класковский уверен, что из-за этого Москве вновь понадобился более резкий человек в Белоруссии, который будет внимательно следить за каждой копейкой, выделенной Россией на поддержку действующего белорусского режима. Эксперт считает, что в Москве хотят свести объём этой поддержки к минимуму. Кроме того, Лукьянов также должен будет следить за проведением конституционной реформы и транзита власти, которые Александр Лукашенко якобы пообещал президенту России Владимиру Путину.

Политолог выразил уверенность, что в Кремле понимают, что Лукашенко – не самый удобный партнёр и править ему осталось недолго. Поэтому Москва хочет “дожать” Батьку в интересующих её вопросах.



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