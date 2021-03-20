 

Мнение: Как зовут итальянского Вовочку, или Зачем перестраивают санузлы

20.03.2021, 21:50, Разное
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Пока искал на Ютубе кадры с демонстрацией негров в Москве (и не нашел, кстати) – наткнулся (непонятно как) вот на эту очаровательную итальянку Валентину. Был покорен сразу и навсегда.

Разве не прелесть? И занятно, что в Италии, оказывается, есть прямой аналог нашего “Вовочки” в анекдотах – только там он фигурирует как “Пьерино”, то есть что-то вроде “Пьерушки”.

Ну а самое звездное у Валентины – вот это видео, собственно, его-то мне Ютуб и подсунул:

Действительно, очень занимательно – но главное, с каким шармом всё изложено! Правда, несколько потряс восторг Валентины перед наличием в России раздельных санузлов (она не смогла вспомнить это трудное словосочетание). Мол, в итальянских домах такого не бывает – а это так удобно, когда не надо принимать душ, когда кто-то из домашних рядом тужится на унитазе!

Неужели оно и впрямь такая редкость? Сразу, конечно, вспоминается ставшая очень модной практика при “ремонте” в наших квартирах, наоборот, разрушать перегородку между туалетом и ванной, делая “как в Европе” (оно ведь так и называется – “евроремонт”!). Лично мне сама эта идея всегда казалось дикой – именно из тех соображений, о которых сказала Валентина. Но ведь поди кого переспорь! Я даже предположил во время одного такого спора, что в основе намерений “перестройщиков” лежат не рациональные соображения, а какой-то древний инстинкт, согласно которому совместное отправление естественных надобностей имеет некий сплачивающий характер… Брр!

У меня, стало быть, такого инстинкта нет. Приятно, что и у очаровательной Валентины тоже.

Источник: Размышления вольного социолога



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