Российские военные начали слежение за эсминцем «Томас Хаднер» в Черном море

Эсминец США «Томас Хаднер» зашел в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта», – приводит ТАСС сообщение.

Ранее шестой флот США сообщил, что эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.

Накануне крейсер ВМС США «Монтерей» зашел в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.