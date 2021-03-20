 

Российские военные начали слежение за эсминцем «Томас Хаднер» в Черном море

20.03.2021, 21:46, Новости дня
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Эсминец США «Томас Хаднер» зашел в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта», – приводит ТАСС сообщение.

Ранее шестой флот США сообщил, что эсминец Thomas Hudner, начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.

Накануне крейсер ВМС США «Монтерей» зашел в акваторию Черного моря, его действия отслеживаются силами Черноморского флота, сообщили в Национальном центре управления обороной России.



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