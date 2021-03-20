 

France 3 – «нас это достало» — парижане устали сидеть на карантине

20.03.2021, 21:12, Новости дня
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В Париже и других департаментах Франции власти объявили новый карантин: запрещено покидать указанные регионы без веской причины, а гулять дозволяется в пределах 10 км от дома. Большинство жителей столицы восприняли эту новость скрепя сердце: они устали сидеть взаперти и чувствуют себя беспомощными перед неопределённым будущим, передаёт France 3.

ПАРИЖАНИН-1: Не знаю, как мы справимся. Надеюсь, что люди выдержат это психологически, потому что, я думаю, есть те, кому будет нужна помощь в это время.

ПАРИЖАНИН-2: Я теперь весь день сижу дома, сейчас вышел только, чтобы немного прогуляться. Если нужно просидеть ещё четыре недели, мы это сделаем.

ПАРИЖАНИН-3: Январь-февраль мы ещё соглашались сидеть взаперти, а март-апрель-май, лучшие дни года, когда люди хотят немного подвигаться после этого тяжёлого периода, нас это достало.

ПАРИЖАНИН-4: Нет другого решения. То есть да, есть: чтобы мы все прошли вакцинацию как можно скорее!

ПАРИЖАНКА: Я не знаю, продолжим ли мы  жить так же до скончания времён. Мы не хотим, никто не хочет, но… Мы чувствуем себя такими беспомощными.

ПАРИЖАНИН-5: Я думаю, что это неизбежное зло, с которым мы смиримся. Но, очевидно, это тяжёлая ситуация для некоторых из нас, но я подхожу к ней философски.

В Париже 20 миллионов французов сегодня придётся стать философами. С завтрашнего вечера запрещается покидать столицу и Парижский регион без веской причины.

Добрый вечер, Шарлотт Жийар. Вы на прямой линии от вокзала Монпарнас. Стоит ли ждать массового бегства парижан?

ШАРЛОТТ ЖИЙАР, корреспондент France télévisions: Да, действительно, это то, чего опасаются власти: что некоторые схватят чемоданы, и завтра отсюда отправятся в путь по направлениям, которые не затронул этот новый карантин. Однако правительство решило не закрывать образовательные учреждения, и поэтому всем семьям, где есть дети-школьники, придётся остаться дома. К тому же для ограничения этого исхода правительство решило сделать этот третий карантин более сносным: время прогулок не будет ограничено, расстояние также увеличено до 10 км, что предоставит немного больше возможностей особенно парижанам подышать свежим воздухом и дойти до зелёных зон. Тем не менее с наступлением дня парижане рассказали нам, что приветствуют такую уступку.

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.



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