Мнение: Насильники и убийцы выходят на свободу

На Украине постепенно выпускают из тюрьмы уголовников из батальона "Торнадо", который состоял из набранных на Донбассе уголовников во главе с "Абельмасом".

Насильники и убийцы выходят на свободу

Не часто за эти семь лет случалось так, что украинских боевиков сажали в тюрьму именно на Украине. Чаще военные преступления украинских солдат скрывались от общественности, дабы не шокировать одурманенный русофобской пропагандой социум. Однако преступления некоторых «добробатов» были настолько шокирующими и резонансными, что скрыть это попросту было невозможно. Именно поэтому история про батальон «Торнадо» облетела не только Украину, но и весь мир.

Чтобы освежить в памяти преступления «торнадовцев», я приведу выдержку из интервью украинского волонтера Лидии Болбат, которая некоторое время всячески помогала украинским карателям, привозила им на передовую еду, вещи, однако потом не выдержала и разоткровенничалась по поводу нацбатовцев: «Несколько раз я попадала в такую ситуацию, когда ты привозишь помощь военным и начинаешь молиться Богу, чтобы уехать оттуда живой, здоровой. Меня не трогали, оказывается, только лишь потому, что по каким-то «мурчащим» законам руку дающего не обрубают. Рассказать вам, как дюжина военных украли молодую девочку и 10 дней её насиловали, пока ребёнок не умер?.. Рассказать, как вооружённые люди приходили в заведения Мариуполя и приставляли ствол к виску хозяина, заставляли их кормить. А потом в течении месяца каждый день устраивали там гулянки. Как тормозили на дорогах каждую проезжую машину и брали с людей дань. Как участвовали в рейдерских захватах? Как держали людей в подвалах и били, требуя деньги? Некрасивая правда? Мерзкая, да? Но это было!».

А знаете, что было после этих публикаций? Лидия Украинская (Болбат) покинула зону АТО из-за угроз физической расправы над ней и её детьми со стороны украинских националистов. А вот что рассказывал о «торнадовцах» военный прокурор Анатолий Матиос: «В подвальном помещении средней школы города Приволье, где базировалось подразделение "Торнадо", были заготовлены средства для истязания, происходило групповое изнасилование мужчины членами группировки в извращённой форме с фиксацией процесса на видео». И это только то, что сами «свидомые» написали о зверствах своих «защитников». А представьте, сколько всего пришлось испытать жителям Донбасса, каким зверствам люди подвергались со стороны этих ублюдков.

Волна возмущения преступлениями батальона «Торнадо» была настолько сильная, что украинская правоохранительная система, несмотря на постоянное покрывательство военных преступников, была вынуждена отреагировать. Торнадовцев задержали, поместили в СИЗО. Некоторым членам группировки дали срока – от 7 до 12 лет. Некоторые отделались полегче и получили по 2 года, но благодаря «закону Савченко» (когда один день в СИЗО приравнивают к двум дням лишения свободы) некоторых «торнадовцев» уже выпустили на волю.

15 февраля этого года на воле оказались Анатолий Пламадял и Борис Гульчук. Пламадял сейчас находится в Кривом Роге, Гульчук уехал в Полтаву. 17 марта на волю выпустили Никиту Куста и Максима Глебова. Им поменяли меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Куст теперь находится в Боярке, а Глебов – в Киеве. Всех членов «Торнадо» лишили милицейских званий. Но удивительно, что они вообще были у них. Комбат Торнадо Онищенко до войны имел 5 «ходок», а потом стал «ментом». Удивительная страна.

В оправдание в украинских СМИ «торнадовцы» говорят о том, что их дело было политическим. А что в нём политического? Массовый грабеж, убийства и изнасилования? Я уверен, что скоро выпустят и комбата «Торнадо» Руслана Онищенко. Пройдет еще немного времени, и он может стать медийной фигурой. А о зверствах его подопечных на Украине перестанут говорить. Почему? Потому что им нужны эти «звери». Они хотят войны, они к ней готовятся. Они хотят показать, что за преступления на Донбассе не будет наказания. Иначе я не могу объяснить то, почему такие нелюди оказываются на свободе. Эта история со зверствами Торнадо на Донбассе и с освобождением этих ублюдков из-под стражи очень хорошо показывает, против чего люди встали на Донбассе.

Даниил Безсонов

https://asd.news/articles/ukraina/tornadovtsev-vsye-zhe-vypuskayut/ – цинк

Если повезет, еще объявят жертвами политических репрессий времен Порошенко.

Если бы Онищенко не полез в угольный бизнес "больших людей", так и бы уголовничал прикрываясь милицейской форме. А так, пришлось присесть. Криминал лишь стал поводом для посадки. До угольной истории, все деяния "Торнадо", которые тянулись еще со времен батальона "Шахтерск" были прекрасно известны, но на них закрывали глаза. Но когда Онищенко потерял берега, ему все это сразу припомнили. О правосудии там изначально речь в принципе не шла.

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