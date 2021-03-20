В Украине началась вакцинация против коронавируса среди военных Сухопутных войск

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20.03.2021, 21:08, Новости дня
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20 марта в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины начался первый этап вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

“В Черниговском военном госпитале началась вакцинация военнослужащих оперативного командования “Север” от коронавирусной инфекции. На первом этапе вакцинацию осуществляют военным командования и подчиненных частей Черниговского гарнизона. В целом вакцинировали уже более 100 военнослужащих. Прививали армейцев вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca)”, – говорится в сообщении.

Предварительно военнослужащие заполнили письменное согласие и прошли обследование, чтобы определить, нет ли противопоказаний к вакцинации. После укола все находились под наблюдением врачей в случае жалоб, однако таких не оказалось.

Второй этап прививки военным ОК “Север” проведут по отдельно определенному графику.

Также началась вакцинация от COVID-19 и в оперативном командовании “Восток”. В частности, в бригаде Холодный Яр прививки делают в медицинском пункте в месте постоянной дислокации воинской части.

Первым вакцину от коронавируса получил командир бригады полковник Дмитрий Брижинский. Он отметил, что хочет собственным примером показать подчиненным, что прививаться необходимо, ведь вакцина существенно снижает вероятность заболевания.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. По состоянию на 20 марта, прививку получили уже более 104 тыс. человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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