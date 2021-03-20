Чубаров: Вероломством и цинизмом Путин превзошел Гитлера

Президент РФ Владимир Путин, которого президент США Джо Байден считает убийцей, хуже немецкого фюрера Адольфа Гитлера. Об этом 19 марта в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Утверждение президента США Джозефа Байдена воспринято во многих частях мира с воодушевлением, ибо в качестве убийцы Путин отметился на территории многих стран, задействовав широкий арсенал средств для убийства людей – от крылатых ракет и бомбардировщиков до ампул с высокотоксичным ядом. При этом своим вероломством и цинизмом Путин превзошел тирана и преступника ХХ столетия Адольфа Гитлера”, – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что “Путин является международным преступником, развязавшим войну РФ против Украины, в ходе которой РФ оккупированы Крым и отдельные районы Донбасса, убито более 13 тыс. человек, около 1,5 млн человек стали беженцами”.

“Российская оккупационная власть Крыма, выполняя приказы и волю Путина, целенаправленно преследует коренной крымскотатарский народ, организует насильственные похищения и убийства людей, проводит незаконные обыски в домах крымских татар, лишает свободы мирных жителей. […] Следовательно, Путин выступает также и в роли коллективного убийцы, стремящегося изничтожить целостный крымскотатарский народ”, – объяснил Чубаров.

Он обратился к тем, кто защищает Путина.

“Призыв ко всем: не отбеливайте Путина. Даже если вам не терпится досадить Байдену. Лучше создать вместе международный трибунал по военным преступлениям, совершенным РФ против Украины, и сопроводить туда убийцу Путина”, – заявил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3707227542705706

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

18 марта пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News МИД России вызвал посла из Вашингтона для консультаций. В ведомстве объяснили, что консультации с послом нужны для анализа, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта в эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену поговорить в “прямом эфире” 19-го или 22 марта. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что разговор может пройти в различных форматах и “в любое удобное время” для президента США.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден ранее уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Псаки отметила, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы, на конец 2020 года 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.

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