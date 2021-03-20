Премьер Болгарии – России: Перестаньте шпионить

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Россию прекратить шпионаж. Об этом он заявил 20 марта, передает Болгарское национальное радио.

“Перестаньте шпионить в Болгарии”, – сказал Борисов, обращаясь к руководству РФ.

Заявление главы правительства Болгарии прозвучало в связи с обнаружением в стране группы, занимающейся, по данным правоохранителей, шпионажем в пользу Москвы.

Борисов подчеркнул, что “персонами нон грата” планируют объявить российских дипломатов. Он подчеркнул, что это произойдет уже не первый раз.

Глава правительства Болгарии отметил, что София неоднократно демонстрировала дружеские отношения по отношению к Москве, в частности, в вопросе строительства газопровода “Балканский поток”, но шпионить в Болгарии не позволит, утверждает российское агентство РБК.

В сентябре 2020 года власти Болгарии дали двум российским дипломатам 72 часа на то, чтобы они покинули страну.

В странах Евросоюза регулярно выявляют российских дипломатов, которые, как утверждают спецслужбы, занимаются шпионажем. В частности, в декабре 2020 года о таких случаях сообщали в Нидерландах и Болгарии, после чего россияне были высланы из этих стран.

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