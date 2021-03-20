 

Дмитрий Нагиев напомнил Хрусталеву о его проблемах со здоровьем

20.03.2021, 21:06, Разное
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Ведущий и актер Дмитрий Нагиев напомнил Дмитрию Хрусталеву о его проблемах со здоровьем. В эфире последнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» артист затронул тему недавней госпитализации комика.
По словам Дмитрия Нагиева, он очень переживал за Хрусталева, пока юморист находился в больнице в критическом состоянии. После того, что ему пришлось перенести, нужно радоваться, что есть возможность сидеть в студии с открытыми глазами. Звезда «Физруки» в то же время признался, что очень любит и уважает Хрусталева за его талант.

Для съемок в «Вечернем Урганте» Нагиев отдал предпочтение довольно экстравагантному наряду. Его образ с «голыми коленями» многие фанаты совсем не оценили.

Что касается Дмитрия Хрусталева, то минувшей осенью он внезапно попал в больницу, когда находился в Санкт-Петербурге. Он ехал к матери в такси, но резко почувствовал себя плохо. Водитель автомобиля не растерялся и сразу же отвез пассажира в ближайшее медучреждение. Врачи диагностировали у комика лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления.



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