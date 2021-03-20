Мнение: Мда… Мы предадим их в тот же день

Зеленский, 17 марта 2019. Последняя песня на русском.

Посмотрел сегодня новейший ролик “95 квартала”, где лихо отплясывал Зеленский (люблю его, чёрта!) – а потом, с большим удовлетворением, очередные опросы общественного мнения на Украине, согласно которым Зеленский “вырвался вперед” и теперь имеет уже чуть ли не 34% в первом туре (при том, что во втором туре он рвет любых возможных конкурентов минимум с двукратным перевесом). Конечно, всяко еще может случиться, да и опросы – дело ненадежное; но все ж впечатляет, что лидерство Зеленского отражают все, буквально все конторы, составляющие рейтинги, хотя по другим кандидатам у них вполне проявляется всякое разнообразие и чересполосица.

И внезапно подумалось: а ведь это уверенное лидерство действующего клоуна, человека веселого и улыбчивого, ни дня не работавшего чиновником и, похоже, даже не служившего в армии, самым наглядным образом разбивает один из самых стойких и очень лелеемых фейсбучными украинцами мифов: о том, что якобы Украина это “воюющая страна”, изнемогающая от агрессии всем известного соседа-агрессора. Помните же этот аргумент, который нам братья-украинцы и им активно сочувствующие подсовывают в ответ буквально на любой упрек или недоумение: “Не, ну а что вы хотите – на Украине ведь война! Страна борется с подлым врагом, напрягает все силы – не до сантиментов! Не до мелочей! Не до выяснения нюансов!”

В общем, “боевым шумерам”, дни напролет тусующимся в Рунете, обличая “российскую агрессию”, очень хочется представить Украину как страну напряженную, хмурую, непрерывно копящую силы для “отпора врагу”. И вот тут подоспели выборы президента…

И что мы видим? Мы видим, что большей части избирателей бывшей Малороссии все эти милитаристские завывания и “Вставай, страна огромная” на чистом украинском глубоко до фени, они хотят на самом деле веселья, юмора и драйва. Им говорят, что катет короче гипотенузы – а они в ответ, что долго не вынесут этой обузы. И что вообще – они маленькие дети, и им хочется гулять!

Разве это не прекрасно? Придурки со своей “войной” загадили весь Рунет, сплошное “Целься в грудь, маленький зуав, кричи ура!” А избиратель тихо, но настойчиво продвигает совсем другую “повестку”. Даже, признаюсь, снова почти полюбил украинцев. А уж если они Зеленского-таки изберут, несмотря на всю эту нагнетаемую истерию – и вовсе зауважаю.

Не хотят украинцы войны. Хотят Зеленского (2019)

Ну что тут скажешь… “Судьба играет человеком, а человек играет на трубе”.

“Ведь если перестанем

Своими петь голосами

Своих детей

Мы предадим их в тот же день.

Мы просто с тобой исчезнем.

Нас по закону чести

Не станет как людей” – пел Зеленский сотоварищи накануне первого тура.

В принципе, какие могут быть предъявы Зеленскому от избирателей? Он ведь обо всём всех сразу, открыто и честно предупредил: “Мы предадим их в тот же день”. Зря не прислушались.