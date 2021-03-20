 

Боксер Беспутин выиграл первый бой после лишения титула чемпиона мира

20.03.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россиянин Александр Беспутин выиграл первый поединок после лишения титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

Бой прошел 20 марта в Москве. Боксер выиграл у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде, передает ТАСС.

Плотников в перерыве после второго раунда отказался от продолжения поединка.

Беспутин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса WBA. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

Первоначально Беспутин должен был провести бой против аргентинца Максимилиано Верона, но за несколько дней до поединка того заменил Плотников.

На счету 29-летнего Беспутина 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом РФ и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

В активе 43-летнего Плотникова теперь 33 победы (15 нокаутом), 11 поражений. В этот день также проведут бой чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) житель России Артур Бетербиев и немец Адам Дайнес.

Ранее российский боксер Максим Власов сообщил, что заразился коронавирусом, поэтому его бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе с американцем Джо Смитом отменен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / В Беларуси прошла “народная инаугурация Тихановской”: около 100 тыс. участников, более 260 задержанных

28.10 / Компания JAC в РФ сертифицировала кроссовер JAC S7

20.02 / На Донбассе боевики обстреляли жилые дома – штаб ООС

23.07 / Российские медики вылетели в Киргизию для борьбы с коронавирусом

11.08 / В мире: Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

06.09 / Специалистам удалось уничтожить раковые клетки с помощью частичек меди

10.03 / «Мой сын хочет костюм принцессы» – Калифорния планирует запретить разделение игрушек по половому признаку

04.08 / Внедорожник на базе Honda Z600 продается на вторичном рынке

18.08 / Может ли Москва «спасти» Лукашенко?

22.10 / Кроссовер Volkswagen Teramont остается в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска