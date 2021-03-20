 

Байден заявил, что вице-президент США Харрис умнее него

20.03.2021, 20:56, Новости дня
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Президент США Джо Байден заявил, что американская вице-президент Камала Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей добавить нечего, сообщили СМИ.

Об этом Байден сообщил сотрудникам Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, когда представил Харрис, чтобы та ответила на некоторые вопросы, информирует The Mediaite.

«К этому нечего добавить, господин президент», – ответила Харрис.

Ранее глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов.

Комментируя очередную оговорку Байдена, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook: «И это [президент РФ Владимир] Путин просто предложил [Байдену] поговорить».

На этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.

Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.



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