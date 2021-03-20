Мнение: Он онегин или жук?

Главный вопрос, который покоя не дает всем незамужним девушкам, читающим мой блог: как отличить онегина от мертвого жука?

Он много работает, а в выходные у него подработка или помощь пожилым родителям, и на встречи у него нет времени.

Он онегин или мертвый жук? Он не может или не хочет?

Он говорит, что хочет увидеться, но не может. Это ария жука или реальные обстоятельства?

Он часто болеет, чувствует себя неважно, боится заразить, поэтому отменяет встречи.

Он онегин или жук?

У него сложный период в жизни, нет денег на отпуск и досуг, долги, ипотека, родители, алименты.

Он онегин или жук?

Он засыпает иногда, даже не приступив к сексу, или приступает и не заканчивает, сославшись на тяжелый день.

Он онегин или жук? У него плохое либидо или нет желания?

Он говорит, что брак – его фобия, он натерпелся в прошлом, его родители жили плохо, он не женится никогда.

Он бедный травмированный волчонок или хитрый мертвый жук?

Как отличить пороги онегина от арии мертвого жука?

Как?

Отвечаю на этот вопрос века.

Не надо отличать.

Не надо отличать онегиных от жуков.

Не нужно, потому что нет разницы.

Если у мужчины нет времени на встречи, не важно: он не может или не хочет.

Нет никакой разницы для вас. Для него – может быть. А для вас разницы нет.

Главное, что вам эти встречи в настоящем не светят.

Все лазы в голову, все Ищейки, весь анализ типов с целью выбора щипцов – это ваш внешний локус контроля. Вы хотите контролировать других, а не себя.

Если ваш локус контроля внутренний, вам должно быть все равно: он не хочет или не может, главное – его НЕТ.

Нет его – это отсутствие его шага к вам навстречу или даже шаг назад. И все равно какие причины. Нет его шага вперед, нет и вашего хода.

Это нет, чего бы за ним ни стояло, это СТОП для вас. Ваши полномочия закончились, начались чужие границы.

И размышлять, почему нет – это нескромно лезть на чужую территорию.

Ваша жизнь станет простой и приятной, если вы перестанете думать, что отказ человека от встречи, досуга, секса, брака – это повод его додавить, дожать, заставить, убедить. Только ради этого вы стремитесь расспросить, проследить и понять, почему он отказался.

Не ведите себя в отношениях как “эффективный менеджер”, который в ответ на отказ пишет письма с расспросами, а почему нет и как же так.

Нет значит НЕТ. Святое право человека.

И если вы ловите себя на желании разобраться, почему нет, а точно ли нет, а насколько нет, а надолго ли, значит вы не уважаете чужие границы и у вас мало что получится в отношениях.

Не вынюхивайте ничего, не высматривайте звоночки, не наводите справки.

Ищейка – это опора Штурмана, и когда появляется Ищейка, это Штурман ваш разбушевался на чужой территории.

Если человек не зовет вас на встречу, нет никакой разницы, не может он или не хочет. Верьте в его вежливые объяснения, это самое приличное и выгодное для вас – верить человеку на слово. Но это не значит сидеть ждуном и ждать, когда он сможет, напоминая о себе. Ваша жизнь должна продолжаться, ваша собственная самостоятельная жизнь должна кипеть.

Вот почему сам вопрос: онегин или жук – мимо границ.

Нет никакой разницы для вас. Это проблема мужчины, если он онегин и сам не знает, чего хочет. Это его задача – определиться, нужны ли ему отношения и может ли он сейчас позволить их себе. Если не может, так тому и быть. Ипотека, родители, дети от прошлого брака – все это очень серьезные обстоятельства, не менее серьезные, чем его нежелание, и если мужчина считает, что сейчас ему не до любви, он прав и это его решение. Даже если он сомневается, это его сомнения и он должен разобраться сам, без вашей навязчивой помощи.

Только Штурман думает, что должен преодолеть все чужие обстоятельства и вынести другого на руках из огня.

Пусть другой сам определится со своими желаниями и возможностями, и сам делает ответные шаги. И женщина и тем более мужчина.

А если он не делает шага, если пятится или топчется на месте, нет никакой разницы, он онегин или жук. Главное, что нет его шага и нет красного поля для ваших новых шагов.

Понятно, почему сам вопрос: он онегин или жук, она рапунцель или плюсует – мимо границ?