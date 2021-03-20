 

Мнение: В Геленджике арестовали банду украинских нацистов из “MКУ”

20.03.2021, 20:20, Разное
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Вчера в Геленджике ФСБ накрыла группу украинских неонацистов из "М.К.У".

Российские правоохранительные органы раскрыли в Геленджике ячейку украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", задержано 14 человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс", ФСБ совместно с СКР в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) пресекла деятельность группы сторонников "М.К.У.". Это радикальное сообщество было создано гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, использующим в интернете псевдоним "Егор Яковлев", пояснили в ЦОС.

По данным ведомства, 13 участников указанной группы задержаны в Геленджике, еще один – в Ярославле. По местам их проживания изъяли "значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", говорится в пресс-релизе.

В ЦОС отметили, что задержанные признаются в инкриминируемых преступлениях. "Согласно полученным показаниям, их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества "М.К.У." – Краснова. В дальнейшем от него и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан", – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подготовка к преступлениям "велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур".

Демонстрируя приверженность нацистской идеологии, члены этой группы сожгли копию Знамени Победы, сняв это на видео и отправив ролик членам "М.К.У." на Украину, сообщили в ЦОС.

https://www.interfax.ru/russia/756772 – цинк

В последний год за этих клоунов реально так взялись. Собственно, именно после прошлых арестов нацистов из "М.К.У", на их защиту бросился "Фейсбук", начав удалять публикации российских СМИ цитировавших пресс-релиз ФСБ об этих арестах, утверждая, что это фейк. Что не удивительно, что украинский офис "Фейсбук" набит украинскими же нацистами, для которых аресты украинских нацистов в России это аресты их фактических "коллег" по "украинскому патриотическому движению".

Источник: Colonel Cassad



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