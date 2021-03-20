Саакашвили: Я не тот человек, который умеет только произносить слово “барыга” и на всех лаять

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 20 марта, что он не “цепной пес”.

Речь об этом зашла, когда журналистка спросила у политика, правда ли, что он помирился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

“У меня со всеми ровные отношения. Извините, но я не цепной пес. Все ожидали, что вот Саакашвили приедет, накинется на этого, накинется на того. Это не мой уровень – я не тот человек, который умеет только произносить слово “барыга” и на всех лаять. Тут гораздо все глубже и шире. Поскольку я взял какие-то обязательства как человек, который советует президенту проводить какие-то вещи, я должен разговаривать со всеми. И этому альтернативы нет”, – сказал Саакашвили.

Он отметил, что разговаривает с теми министрами, которые есть.

“Вот будет завтра другой министр – я буду разговаривать с другим министром. Какие у нас есть, с теми мы и разговариваем. Получается что-то? Чаще всего не получается. Потому что нет каких-то рычагов”, – объяснил политик.

Саакашвили также спросили, простил ли он пятого президента Украины Петра Порошенко, с которым ранее у политика были разногласия и которого он называл “барыгой”.

“Что значит “простил”? Честно говоря, я вообще в своей жизни очень мало думаю о Порошенко. И надеюсь, мне больше никогда про него думать не придется, потому что этот человек на самом деле потерял исторический шанс реформировать Украину. Он не глупый, если посмотреть его выступления в Ивано-Франковске за полтора года до второго Майдана, я мог бы подписаться под каждым словом. Нельзя сказать, что он не понимал, что надо менять Украину. Он прекрасно все понимал и сделал все с точностью до наоборот. Почему? Потому что “жадность фраера сгубила”, – считает глава Исполнительного комитета реформ.

Он подчеркнул, что “практически” не думает о Порошенко.

14 декабря 2015 года на заседании Национального совета реформ в Киеве на тот момент председатель Одесской облгосадминистрации Саакашвили и глава МВД Аваков устроили скандал. В ходе перепалки Аваков бросил в Саакашвили стакан с водой и посоветовал убираться из страны.

Аваков заявил, что его оппонент “устроил истерику” и перешел к прямым оскорблениям после вопроса, почему Саакашвили общался с российским олигархом из “Уралхима” относительно приватизации Одесского припортового завода. На тот момент премьер-министр Арсений Яценюк обозвал губернатора “гастролером” и сказал “убираться из Украины”.

В феврале 2016 года Аваков назвал Саакашвили “политическим аферистом, обманувшим одесситов”.

Позднее, в 2019 году, вернувшись в Украину после выдворения, потери и возвращения украинского гражданства, Саакашвили заявил, что у него не было личного конфликта с Аваковым – “был конфликт с системой”, на стороне которой выступал глава МВД. По словам Саакашвили, у него больше оснований быть обиженным на Порошенко, а не на Авакова.

—