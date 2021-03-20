Убивший восемь человек в спа-салонах Атланты объяснил свой поступок сексуальной зависимостью

21-летний Роберт Аарон Лонг, который устроил стрельбу в спа-салонах американского города Атланта, объяснил свои действия сексуальной зависимостью. Об этом сообщили следователи, ведущие его дело, отмечал 18 марта телеканал CNN.

Инцидент произошел 16 марта, Лонг атаковал три разных спа-салона Атланты. В результате стрельбы погибли восемь человек, шестеро из них – азиатского происхождения.

По словам полицейских, жертв могло быть больше, так как Лонга задержали в то время, когда он направлялся во Флориду, где, как считают следователи, хотел устроить новые нападения.

Как отмечает Associates Press, американское общество расценило стрельбу как атаку, совершенную по расовым мотивам. Агентство подчеркивает, что за последнее время в Штатах увеличилось количество нападений на граждан азиатского происхождения (одно из таких 18 марта произошло в Сан-Франциско – там напали на 76-летнюю азиатку).

Однако сам Лонг в беседе со следователями отрицает, что совершил нападения по расовым мотивам. Он сказал, что атаковал спа-салоны из-за своей сексуальной зависимости и проблем с порно. По словам Лонга, он считал эти заведения соблазном, который необходимо устранить.

В США ухудшение ситуации с расизмом в отношении азиатов связывают с пандемией коронавируса, который впервые обнаружили в Китае. В частности, бывший президент США Дональд Трамп неоднократно называл вирус “китайским” и призывал привлечь КНР к ответственности за распространение болезни.

В июле прошлого года Исследовательский центр Пью выпустил исследование, в котором 58% граждан азиатского происхождения заявили, что с начала пандемии стали чаще сталкиваться с проявлениями нетерпимости и расизма.

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