Британский астронавт рассказала о перспективе освоения Марса в ближайшие десятилетия

Британский астронавт Хелен Шармен недавно дала интервью одному из зарубежных изданий, в ходе которого поделилась информацией о перспективах освоения Марса в ближайшей перспективе. По словам эксперта, высадки на Красную планету можно ожидать уже через пару десятилетий.

Астронавт пояснила об опросе, проведенном среди молодого поколения Соединенного Королевства. В частности, треть опрошенных школьников в возрастном диапазоне от 5 до 16 лет заявили о том, что пандемия вдохновила их на выбор будущей карьеры в сфере науки и техники. Особо привлекательными при этом для молодых британцев являются профессии врача и астронавта. “Следующим большим приключением для человечества после возвращения на Луну к концу десятилетия будет высадка людей на поверхность Марса к концу 2030-х годов. Быть космонавтом – это очень важно”, – подчеркнула Хелен Шармен.

К слову, откровения астронавта полностью подтверждаются планами миссии NASA, имеющей название Artemis. Специалисты космической организации анонсируют высадку первой женщины на Луну в 2024 году, а на Марс – уже спустя десятилетие. Впрочем, создатель Space X Илон Маск в своих стремлениях продемонстрировал еще больше оптимизма – знаменитость заявил о намерении высадить людей на Красную планету уже к 2026 году.

Источник: terrnews.com