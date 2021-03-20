 

Поклонники заметили на руке Ольги Бузовой помолвочное кольцо

20.03.2021, 20:16, Разное
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Фанаты заметили, что популярная российская ведущая Ольга Бузова начала носить помолвочное кольцо. Украшение на безымянном пальце правой руки она засветила в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Ольга Бузова поделилась роликом, на котором сидит на лавочке и радуется солнечной погоде. Она пояснила подписчикам, что ей очень хочется настоящей весны. Пока же теледиву возмущает низкая температура воздуха.

Внимательные пользовали обратили внимание не на рассуждения Ольги Бузовой, а на кольцо с большим камнем, которое присутствовало на ее правой руке. Ювелирное украшение по дизайну является простым, но, присмотревшись, можно увидеть, множество мелких драгоценных камней.

Изображение взято с: Instagram @buzova86
Бузова не стала уточнять, кто ей преподнес в подарок кольцо. Поклонники не исключают, что после расставания с Давидом Манукяном у ведущей уже начались новые отношения.

Источник: www.instagram.com



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