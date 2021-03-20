Ученые рассказали о способности микропластика стать рассадником устойчивых к антибиотикам болезнетворных бактерий

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили свойства резистентных к антибиотикам бактерий к размножению на поверхностях. Выяснилось, что зловредные патогены легко оседают на микропластических частицах, смываемых сточными водами из населенных кварталов.

В процессе исследования ученые, представляющие Технологический институт Нью-Джерси (США), обнаружили, что ряд определенных штаммов бактерий повышают свою резистентность к антибиотикам до трех десятков раз, размножаясь на поверхностях микропластичных биопленок, образующихся внутри блоков активного ила на муниципальном очистном оборудовании. Это дало повод исследователям утверждать, что широко распространенные виды микропластиков являются “центрами” развития зловредных микроорганизмов. При этом упомянутые патогены образуют слизистый слой накопления или биопленки, прикрепляясь к поверхностям и объединяясь там.

К слову, по информации ученых, стандартная станция очистки сточных вод среднего размера, которая обслуживает около полумиллиона жителей города, способна сбрасывать в окружающую среду до двух миллионов частиц микропластика ежедневно. Материалы исследования опубликованы в издании Journal of Hazardous Materials Letters.

Источник: glas.ru