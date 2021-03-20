 

Ученые рассказали о способности микропластика стать рассадником устойчивых к антибиотикам болезнетворных бактерий

20.03.2021, 20:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили свойства резистентных к антибиотикам бактерий к размножению на поверхностях. Выяснилось, что зловредные патогены легко оседают на микропластических частицах, смываемых сточными водами из населенных кварталов.
В процессе исследования ученые, представляющие Технологический институт Нью-Джерси (США), обнаружили, что ряд определенных штаммов бактерий повышают свою резистентность к антибиотикам до трех десятков раз, размножаясь на поверхностях микропластичных биопленок, образующихся внутри блоков активного ила на муниципальном очистном оборудовании. Это дало повод исследователям утверждать, что широко распространенные виды микропластиков являются “центрами” развития зловредных микроорганизмов. При этом упомянутые патогены образуют слизистый слой накопления или биопленки, прикрепляясь к поверхностям и объединяясь там.

К слову, по информации ученых, стандартная станция очистки сточных вод среднего размера, которая обслуживает около полумиллиона жителей города, способна сбрасывать в окружающую среду до двух миллионов частиц микропластика ежедневно. Материалы исследования опубликованы в издании Journal of Hazardous Materials Letters.

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В Роскачестве рассказали, как избавиться от мошеннических звонков

12.03 / Под Москвой поймали серийную похитительницу техники

26.09 / Курс рубля стремительно падает

15.12 / Скандалы: Бремя страстей человеческих

18.03 / Мечта любого мальчишки: Мария Кожевникова показала, какой праздник устроила сыновьям

12.08 / Скандалы: «Побеждать надо так, чтобы не было вопросов»

13.07 / Врач Татьяна Бочарова назвала самый важный для зрения витамин

12.03 / Доктора напомнили, как распознать критический уровень холестерина в организме

22.12 / Мнение: Симметричный ответ

18.03 / Путин предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска