Сергей Шаргунов получил Гран-при премии «Писатель года»

В Концертном зале правительства Москвы накануне Дня поэзии прошла церемония вручения литературной премии. Гран-при национальной литературной премии «Писатель года» получил Сергей Шаргунов, «Поэтом года» стал Юрий Кублановский, сообщила пресс-служба премии.

В номинации «Писатель года» премиями были также отмечены Макс Зимов (Москва), Александр Вальт (Санкт-Петербург) и Олег Пономарев (Тула). Премию «Поэт года» жюри присудило Арсению Загаевскому (Москва), Оксане Цветковой (Нижний Новгород) и Игорю Гонохову (Ногинск), передает РИА «Новости».

Обладатели Гран-при получили грант от Российского союза писателей в размере 200 тыс. рублей. Остальные лауреаты получили право издания книги за счет оргкомитета премии. Также всем лауреатам была вручена статуэтка в форме пера на постаменте из минеральных камней, символизирующих триколор российского флага.

Также были вручены специальные премии в номинации «Книга»: поэту Владу Маленко за сборник стихов «Море волнуется разное», писателю Михаилу Визелю за произведение «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года».

Финалистов и лауреатов премии выбирало большое жюри, в которое вошли известные поэты, прозаики и деятели культуры: Владислав Артемов, Мария Ватутина, Владимир Вишневский, Дмитрий Воденников, Игорь Волгин, Александр Вулых, Александр Городницкий, Сергей Дроботенко, Максим Замшев, Бахыт Кенжеев, Константин Кедров, Виктор Куллэ и другие.

Конкурс на соискание премии проходил в течение всего года, рассматривались авторы, публикующие свои произведения в интернете, а также присылавшие заявки в оргкомитет. Конкурсная комиссия изучила сотни тысяч произведений из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В список номинантов (лонг-лист премии) вошли свыше пяти тысяч авторов, а финалистами (шорт-лист премии) стали 200 поэтов и 100 прозаиков.