Посол РФ в США направился в Москву для консультаций

Посол РФ в США Анатолий Антонов покинул посольство и направится в Москву, его приезд ожидается в воскресенье, сообщили СМИ.

Машина Антонова выехала с территории посольства в субботу днем по местному времени. Уже в воскресенье посла ожидают в Москве, передает РИА «Новости».

Напомним, на этой неделе президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. В Кремле также прокомментировали отзыв российского посла в США.