 

Кипр ожидает возвращения российских туристов

20.03.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

By Andrew Rosenbaum    March 16, 2021

Аэрофлот “навострил крылья”  на Кипр.

Как сообщают источники, близкие к замминистра туризма,  ожидается, что с 1 апреля на Кипре уже   будут приветствовать российских туристов.

Туристические операторы начали принимать заказы  в расчете  на  прибытие, поскольку они  ожидают, что РФ ослабит свои собственные текущие ограничения на поездки на Кипр.

«Мы бронируем на основании ожидаемого ослабления ограничений на въезд в Россию с обеих сторон в апреле», – комментирует Василис Павлу, владелец агентства Attica Holidays из Ларнаки.

«Весной интерес со стороны РФ высок, а количество бронирований на апрель растет, – соглашается Иван Лавров, управляющий директор российского туроператора Tez Tour Cyprus.

В этом месяце Федеральное агентство воздушного транспорта РФ выдало разрешения нескольким авиакомпаниям на полеты на Кипр.

Авиакомпания Royal Flight, базирующаяся в Абахане, получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Москвы в Ларнаку семь раз в неделю. Pegas Fly, базирующаяся в Красноярске (Икар-2), и UTair, базирующаяся в Ханты-Мансийске, имеют разрешение на семь рейсов в неделю.

«Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты в Ларнаку из Перми, Красноярска, Астрахани, Минвода, Калининграда и Нижнего Новгорода – все 3 раза в неделю. Аэрофлот получил разрешение на полеты в Пафос из Москвы 7 раз в неделю. Также «Уральские авиалинии» рассчитывают 7 раз в неделю доставлять туристов в Пафос из Санкт-Петербурга.

Конечно, туроператоры возлагают большие надежды на то, что мрачный  период закончился. «Все хотят, чтобы российские туристы дополнили  Великобританию и Израиль, и чем раньше  тем лучше, – комментирует Кратинос Сократус, директор по продажам и маркетингу Parklane, Luxury Collection Resort & Spa в Лимассоле.

С 1 апреля израильские туристы, привитые  вакциной, одобренной Европейской медицинской ассоциацией (EMA), не будут обязаны проходить тест ПЦР для поездки на Кипр, а также смогут избежать карантина на острове.

Аналогичная сделка может быть заключена  с Россией, если и когда Sputnik V получит разрешение Брюсселя – ЕС близок к одобрению российской вакцины, а Кипр объявил о планах заказать 50 000 доз. Венгрия уже начала использовать российскую вакцину в феврале, а другие страны, такие как Германия или Австрия, открыто заявили о своем намерении использовать ее после одобрения.

Россияне взяли курс на “солнце и пляж”

 Фактически, число российских туристов за последнее десятилетие увеличилось вдвое, и по данным Всемирной туристской организации, расходы российских туристов на выезде  из РФ находятся на седьмом месте в мире с 15-процентным увеличением в период с 2019 по 2020 год.

«До Covid-19 комбинация пунктов назначения по всей Европе и Азии обычно входила в десятку лучших международных отправлений для россиян. Основными факторами притяжения, вероятно, были соблазн «провести время на пляже и позагорать» и «отдохнуть в городе» с возможностью для покупок и культурных мероприятий – самый популярный отпуск среди российских туристов в 2019 году, согласно опросу потребителей GlobalData за 3 квартал 2019 года», – комментирует Джоанна Бонхилл Смит, аналитик по путешествиям и туризму в  GlobalData в Лондоне.

«Например, Турция и Таиланд были двумя главными направлениями для российских путешественников в 2019 году, и оба они известны как идиллические направления «солнце и пляж». Желание провести отпуск такого типа, скорее всего, только возрастет, поскольку ограничения на поездки за границу лишили возможности для этих видов отдыха в 2020 году, что привело  к   образованию  “отложенного спроса”. Когда российские туристы впервые начнут выходить на международный рынок, европейские солнечные и пляжные направления, вероятно, станут  самым популярным направлением для россиян, что может поставить Кипр в особенно выгодное положение», – добавила она.

Она отметила, что, судя по мировым рынкам,  первым, вероятно,  восстановится  местный  туризм благодаря,  в частности, российским путешественникам, стремящимся приехать поближе к дому,  вследствие  доступности  и общего  удобства  путешествий. «Региональные поездки в близлежащие пункты назначения по всей Азии и Европе, вероятно, принесут пользу; однако восстановление дальних поездок из России, вероятно, займет больше времени. Организации и компании, занимающиеся маркетингом мест назначения, должны сосредоточить свое внимание на пропаганде гостеприимства и стимулов для повышения международного спроса на поездки в тех случаях, когда они становятся еще более доступными»

Рейсы в Грецию уже выполняются

С 8 февраля РФ возобновила прямые рейсы с этой Грецией по маршруту Москва – Афины. Тем не менее, сейчас для россиян установлена ​​квота в 500 человек в неделю, а для всех иностранных туристов обязателен семидневный карантин.

Греческая национальная туристическая организация (EOT) продвигает острова, свободные от Covid, все жители которых прошли вакцинацию. «По моим оценкам, в этом году Грецию посетят около 500 000 российских туристов», – заявил на прошлой неделе представитель московского офиса  EOT Поликарпос Эфстатиу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Росстат объявил сертификаты на еду главным подарком россиян к Новому году

13.09 / Диктатура кода

05.01 / Бабкина ответила на слухи об изменах молодого возлюбленного

18.09 / Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro первый в мире поддержит технологию AdaptiveSync

13.12 / Мнение: бедный Йорик

15.07 / “Пытался написать моё имя мочой”: Хёрд рассказала о проделке Деппа

26.10 / «Доставляем на КТ, забираем анализы» – врач о работе платной «скорой» во вторую волну

12.12 / Володин поздравил россиян с Днем Конституции

11.12 / В Подмосковье началось производство глазированных сырков «Е.Н. Понасенков»

12.10 / Меган Маркл рассказала о своей депрессии из-за травли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска