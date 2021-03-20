Das Erste – Меркель не исключает применение «Спутника V» до его одобрения в Европе

«Прививаться, прививаться и ещё раз прививаться», — такой девиз озвучила Ангела Меркель после саммита с премьер-министрами земель по коронавирусу, пишет телеканал Das Erste. По её словам, Германия даже готова проявить самостоятельную инициативу и начать применение российской вакцины «Спутник V» до её одобрения в Европе, если это необходимо.



Reuters

О результатах совещания с премьер-министрами федеральных земель канцлер Германии вечером в пятницу сообщила одна, причём не присутствовал даже министр здравоохранения, отмечает немецкий телеканал Das Erste. По версии корреспондента, это производит несколько потерянное впечатление и оставляет соответствующее послевкусие.

Может быть, в этом даже кроется послание, предполагает автор материала. Ангела Меркель всё ещё хочет урегулировать ситуацию. Она обещает ускорить темпы вакцинации и достичь большей гибкости в этом вопросе. Проверенная немецкая основательность всё больше дополняется гибкостью.

По планам немецкого правительства, семейные врачи будут привлекаться к осуществлению общей вакцинной стратегии страны, пишет Das Erste. Были услышаны даже пожелания некоторых премьер-министров из восточных земель допустить, наконец, российскую вакцину «Спутник V». При необходимости это будет сделано Германией даже в единоличном порядке, что ранее дал понять министр здравоохранения страны. Ангела Меркель поддержала эту идею — в том числе индивидуальную инициативу Германии в этом вопросе, если это необходимо. В то же время она заявила, что в основном полагается на европейский допуск вакцины в ЕС. «Девиз таков: прививаться, прививаться и ещё раз прививаться», — заявила канцлер Германии.

Кредо Меркель разносится по ведомству канцлера: с Пасхи станет лучше, подчёркивает немецкий телеканал. К концу лета каждый житель должен получить предложение сделать прививку — этого обещания Меркель придерживается, несмотря на проволочки с AstraZeneca. Она бы даже привилась этой вакциной сама для восстановления доверия, которое многие уже потеряли — не только к AstraZeneca, но и к дееспособности правительства.

В то же время Меркель отказалась уволить министра здравоохранения Йенса Шпана, как того требовали критики, в том числе, среди партнёров по коалиции. Канцлер Германии не намерена перестраивать свой кабинет министров на «последних метрах», поясняет Das Erste.

Также Меркель дала понять, что Германии, скорее всего, придётся воспользоваться согласованной системой «экстренного торможения». Это означает, что при показателе заражаемости 100 никаких новых послаблений вводиться не будет. Гамбург уже отреагировал на рост заражаемости и применил «экстренное торможение»: магазины, музеи и галереи там снова закрылись.

Эксперт СДПГ по здравоохранению Карл Лаутербах хочет вернуть локдаун, а премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн настраивает граждан на то, что послабления, возможно, придётся отменить. Таким образом, Меркель и премьер-министры земель намекнули на то, на какую горькую правду гражданами следует рассчитывать с понедельника, заключает немецкий телеканал.

Снова временно распроститься с послаблениями? Отменить недавно запланированный пасхальный отпуск? Премьер-министр Бранденбурга пока не хочет отменять никакие послабления. Его коллега в земле Саксония-Анхальт даже подумывает о том, чтобы разрешить пасхальные поездки в пределах земли. Последуют ли они жёсткой линии канцлера? По меньшей мере, Меркель производит такое впечатление, будто она твёрдо намерена восстановить утерянное доверие, подчёркивает Das Erste.