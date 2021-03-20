На Донбассе боевики убили украинского военнослужащего – командование ООС

20 марта в Донецкой области вследствие обстрела со стороны боевиков погиб украинский военнослужащий. Об этом в Facebook проинформировало командование оперативно-тактической группировки “Север” Объединенных сил.

“Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. […] В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

В ОТГ “Север” отметили, что украинские военные открыли огонь в ответ.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/807840163150612

Информацию о гибели украинского военнослужащего подтвердили и в штабе операции Объединенных сил. По его данным, 20 марта по состоянию на 17.00 боевики восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/900909314004450/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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