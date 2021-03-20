 

Управление делами президента России закупает презервативы и сигареты

20.03.2021, 19:28, Новости дня
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Дочерняя структура управделами президента России, унитарное “Предприятие по поставкам продукции” заключило договор на поставку презервативов на 726 тыс руб. (270 тыс. грн). Информацию о контракте издание “Открытые медиа” 19 марта обнаружило на сайте госзакупок.

Согласно контракту, предприятие хочет закупить 574 упаковки презервативов Durex, 490 презервативов Contex, 337 “Гусарских”, 346 презервативов “Любить по-русски” и 559 резиновых изделий “Неваляшка. Шашка-невидимка”. При этом, как отмечает издание, закупщик сделал ошибку в последнем наименовании – презервативов с таким названием журналистам найти не удалось, однако существуют кондомы с названием “Неваляшка. Шапка-невидимка”.

Кроме средств контрацепции, предприятие также покупает сигареты и зажигалки. Среди заказанных товаров – 10 тыс. пачек сигарет Parliament, 2 тыс. пачек “Собрания”, 3000 пачек “Лиггетт-Дукат” и 705 пачек сигарет “Ангара”. Всего на покупку сигарет, зажигалок и презервативов предприятие потратит 15 млн руб. (5,6 млн грн).

Управление делами президента Российской Федерации – это федеральный орган, который организовывает и осуществляет материально-техническое обеспечение, а также социально-бытовое, медицинское и санаторно-курортное обслуживание деятельности органов государственной власти России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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